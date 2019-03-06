У ВСУ пропало четыре «Урала»

6 Март 15:07 2019-03-06T15:08:55+03:00

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В одной из бригад ВСУ выявлена неисправность колесной и гусеничной военной техники. При чем ее количество – более 60 процентов. Кроме этого комиссия не досчиталась четырех единиц грузовиков марки «Урал».

- Техническое обслуживание на технике не проводится или проводится формально по документам. Также в одном из подразделений выявлено отсутствие четырех штатных автомобилей «Урал», на которые списываются горюче-смазывающие материалы, - рассказывает Марочко. - Более 60% колесной и гусеничной техники бригады имеют повреждения смазочной и охлаждающей систем двигателей, в основном это течь масла и охлаждающей жидкости.

Андрей Марочко также рассказал, что в составе комиссии присутствовали сотрудники военной прокуратуры. Они ежедневно выявляют нарушения в бригадах ВСУ.

Подполковник сообщил, что комиссия, в состав которой вошли также сотрудники военной прокуратуры, ежедневно выявляет массу существенных нарушений в бригаде.

- По всем выявленным фактам проводятся расследования, а командир ремонтной роты бригады капитан Кривич отстранен от выполнения служебных обязанностей, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU