Солдаты ВСУ избили двух жителей Старобельска

6 Март 14:44 2019-03-06T14:44:18+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал очередной случай алкоголизма в рядах украинской армии. По словам представителя оборонного ведомства Республики, три бойца ВСУ в ходе пьяных разборок нанесли травмы двум жителям Старобельска, после чего силовики дезертировали с места несения службы.

- Так, со слов жителей населенного пункта Старобельск 4 марта трое военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечая начало Масленицы, в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с местными жителями, - сообщил Марочко.

Два жителя Старобельска получили травмы средней степени тяжести.

- С целью уйти от ответственности военнослужащие скрылись с места преступления и в расположение части не вернулись. Сотрудниками полиции и военной службой правопорядка проводятся розыскные мероприятия, - рассказал официальный представитель НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU