В ДНР появится институт наставничества
Благодаря инициативе Главы Республики Дениса Пушилина и большому открытому конкурсу «Опора Донбасса», который проведёт общественное движение «Донецкая Республика», в ДНР заработает институт наставничества.
— Каждый зачисленный в резерв сможет пообщаться с наставником из числа первых руководителей Республики и экспертами из Российской Федерации, — поделился планами руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
Планируется, что, принимая участие в конкурсе «Опора Донбасса», участники смогут продемонстрировать свой опыт и знания, заявят о себе как о новаторах в решении проблем Республики, а также получат дополнительные навыки командной работы.
Напомним, что «Опора Донбасса» – большой открытый конкурс, призванный подготовить высококвалифицированные кадры для органов власти (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU