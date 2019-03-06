В ДНР появится институт наставничества

6 Март 14:36 2019-03-06T14:36:38+03:00

Он заработает в рамках большого открытого конкурса «Опора Донбасса»

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Благодаря инициативе Главы Республики Дениса Пушилина и большому открытому конкурсу «Опора Донбасса», который проведёт общественное движение «Донецкая Республика», в ДНР заработает институт наставничества.

— Каждый зачисленный в резерв сможет пообщаться с наставником из числа первых руководителей Республики и экспертами из Российской Федерации, — поделился планами руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Планируется, что, принимая участие в конкурсе «Опора Донбасса», участники смогут продемонстрировать свой опыт и знания, заявят о себе как о новаторах в решении проблем Республики, а также получат дополнительные навыки командной работы.

Напомним, что «Опора Донбасса» – большой открытый конкурс, призванный подготовить высококвалифицированные кадры для органов власти (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU