МВД ДНР: выходить на лед стало опасно
Выходить на поверхность льда на водоемах стало крайне опасно. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
- С установлением плюсовой температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. Выходить на его поверхность в это время крайне опасно! – заявили в МВД ДНР.
Правоохранители акцентировали, что многие дети проводят свой досуг катаясь на коньках, играя в хоккей или добывают рыбу из-подо льда пренебрегая правилами безопасности, тем самым подвергают себя опасности.
МВД ДНР: выходить на лед стало опасно.
Кроме этого только в центре Донецка на Кальмиусе можно увидеть десятки рыбаков, которые остаются на льду даже тогда, когда на улице царит плюсовая температура.
- Безопасным считается лет толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде и пятнадцати сантиметров в соленой. В устьях и притоках рек, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также на участках произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камышей прочность льда более ослаблена. Если температура воздуха выше нуля держится больше трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов, - рассказали в МВД Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU