6 Март 13:40 2019-03-06T13:40:52+03:00

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Выходить на поверхность льда на водоемах стало крайне опасно. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- С установлением плюсовой температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. Выходить на его поверхность в это время крайне опасно! – заявили в МВД ДНР.

Правоохранители акцентировали, что многие дети проводят свой досуг катаясь на коньках, играя в хоккей или добывают рыбу из-подо льда пренебрегая правилами безопасности, тем самым подвергают себя опасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695648" frameborder="0"></iframe> МВД ДНР: выходить на лед стало опасно.

Кроме этого только в центре Донецка на Кальмиусе можно увидеть десятки рыбаков, которые остаются на льду даже тогда, когда на улице царит плюсовая температура.

- Безопасным считается лет толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде и пятнадцати сантиметров в соленой. В устьях и притоках рек, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также на участках произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камышей прочность льда более ослаблена. Если температура воздуха выше нуля держится больше трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов, - рассказали в МВД Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU