2019-03-06T13:34:01+03:00
Общество

В избирательную комиссию Молодёжного парламента ДНР вошли 20 человек

Среди них три представителя от ЦИК ДНР, пять от Народного Совета, пять от ОО «Молодая Республика», еще пять от ОД «Донецкая Республика» и два от ОД «Свободный Донбасс»
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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В Донецкой Народной Республике создана временная избирательная комиссия Молодёжного парламента ДНР, в которую вошли 20 человек. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказали в общественной организации «Молодая Республика».

— 6 марта, на первом собрании ВМИКа, будут сформированы временные участково-избирательные комиссии для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов, — поделились в «Молодой Республике».

В состав временной избирательной комиссии вошли три представителя ЦИК Республики, пять человек от Народного Совета, ещё пять от «Молодой Республики» и столько же от «Донецкой Республики», а также два представителя «Свободного Донбасса».

Основная задача комиссии – осуществлять общее руководство избирательным процессом и заниматься реализацией и защитой избирательных прав молодёжи, информировать избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах в члены Молодежного парламента.

Напомним, что кандидатам на пост депутатов Молодёжного парламента необходимо предоставить во временную молодежную участковую комиссию документы до 22 марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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