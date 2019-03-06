2019-03-06T13:42:00+03:00
Политика

ОБСЕ нашла на КПП в Марьинке противотанковые мины

Об этом говорится в отчете наблюдателей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: donpress.comФото: donpress.com
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У контрольно-пропускного пункта в Марьинке члены миссии ОБСЕ обнаружили 17 противотанковых мин. Об этом сообщается в отчете наблюдателей.

– На блокпосте Вооруженных сил Украины патруль миссии вновь увидел 17 противотанковых мин (по оценке, ТМ-62) (огражденных деревянными колышками и белыми пластиковыми лентами), - говорится в тексте отчета ОБСЕ.

Мины находились ориентировочно в 15 метрах к северу от автодороги Н15.

-Там был установлен знак, предупреждающий о минной опасности (красного цвета с изображениями черепа и скрещенных костей и надписью «Стоп! Мины» на украинском языке),- сообщили наблюдатели.

На той же дороге члены миссии обнаружили еще три мины.

- Они были обнаружены между блокпостами ВСУ и сил ДНР у Марьинки, на той же дороге Н15, - говорится в отчете ОБСЕ. - Три противотанковые мины ТМ-62 находились в 800 метрах к востоку от блокпоста украинских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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