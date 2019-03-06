ОБСЕ нашла на КПП в Марьинке противотанковые мины
У контрольно-пропускного пункта в Марьинке члены миссии ОБСЕ обнаружили 17 противотанковых мин. Об этом сообщается в отчете наблюдателей.
– На блокпосте Вооруженных сил Украины патруль миссии вновь увидел 17 противотанковых мин (по оценке, ТМ-62) (огражденных деревянными колышками и белыми пластиковыми лентами), - говорится в тексте отчета ОБСЕ.
Мины находились ориентировочно в 15 метрах к северу от автодороги Н15.
-Там был установлен знак, предупреждающий о минной опасности (красного цвета с изображениями черепа и скрещенных костей и надписью «Стоп! Мины» на украинском языке),- сообщили наблюдатели.
На той же дороге члены миссии обнаружили еще три мины.
- Они были обнаружены между блокпостами ВСУ и сил ДНР у Марьинки, на той же дороге Н15, - говорится в отчете ОБСЕ. - Три противотанковые мины ТМ-62 находились в 800 метрах к востоку от блокпоста украинских военных.
ИСТОЧНИК KP.RU