2019-03-06T12:43:25+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из зенитной установки

Обстрел вёлся с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Авдеевка
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news-front.infoФОТО: архив сайта news-front.info
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Вооружённые формирования Украины нанесли очередной удар по Донецку. В этот раз под обстрел попал посёлок Спартак на севере столицы Республики. По предварительным данным никто в результате очередного акта вооружённой агрессии украинской армии не пострадал.

— Обстрел был зафиксирован в 11.55 и вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка. По посёлку Спартак было произведено 100 выстрелов из зенитной установки, также применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Кроме того, этим утром ВСУ дважды открывали миномётный огонь по ДНР. В 09.05 был зафиксирован обстрел посёлка Саханка, по которому выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров. В 09.42 украинские силовики обстреляли посёлок Доломитное. По нему выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров и 4 мины калибром 82 миллиметра.

По предварительной информации жертв среди мирного населения Республики нет. Информация о разрушениях также не поступала.

Напомним, за прошедшие сутки украинская армия 17 раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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