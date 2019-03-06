Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Спартак из зенитной установки
Вооружённые формирования Украины нанесли очередной удар по Донецку. В этот раз под обстрел попал посёлок Спартак на севере столицы Республики. По предварительным данным никто в результате очередного акта вооружённой агрессии украинской армии не пострадал.
— Обстрел был зафиксирован в 11.55 и вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка. По посёлку Спартак было произведено 100 выстрелов из зенитной установки, также применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Кроме того, этим утром ВСУ дважды открывали миномётный огонь по ДНР. В 09.05 был зафиксирован обстрел посёлка Саханка, по которому выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров. В 09.42 украинские силовики обстреляли посёлок Доломитное. По нему выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров и 4 мины калибром 82 миллиметра.
По предварительной информации жертв среди мирного населения Республики нет. Информация о разрушениях также не поступала.
Напомним, за прошедшие сутки украинская армия 17 раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв ДНР (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU