2019-03-06T12:15:55+03:00
Общество

В ВУЗах ДНР переориентируют бюджетные места

Теперь больше бюджетных мест получат специальности, которые наиболее нуждаются в кадрах, а не востребованы среди абитуриентов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Денис Пушилин дал распоряжение о переориентации бюджетных мест в ВУЗах РеспубликиДенис Пушилин дал распоряжение о переориентации бюджетных мест в ВУЗах РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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По итогам «Прямой Линии» с Главой Республики ряд Министерств предоставил Контрольному управлению лидера ДНР информацию о ситуации на рынке труда в государстве. Рассмотрев полученные данные, Денис Пушилин дал распоряжение о переориентации бюджетных мест в ВУЗах Республики.

— Предоставленные материалы требуют существенной доработки. В них отсутствует анализ потребностей рынка труда ДНР, а перечень специальностей, которые по различным причинам являются невостребованными, предоставлен только на основе данных вступительных компаний профессиональных образовательных организаций Республики, — рассказали в Контрольном управлении Главы ДНР.

По поручению Дениса Пушилина, глава Правительства Александр Ананченко должен создать рабочую группу во главе с зампредом правительства Владимиром Антоновым, в которую войдут представители Народного Совета, а также заинтересованных ведомств. Задачей этой группы станет разработка дорожной карты по нормативному урегулированию переориентирования бюджетных мест на основе прогнозов потребности кадров.

Таким образом, больше бюджетных мест будут получать специальности, нуждающиеся в новых кадрах, а не популярные среди абитуриентов и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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