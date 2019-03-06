В ВУЗах ДНР переориентируют бюджетные места
По итогам «Прямой Линии» с Главой Республики ряд Министерств предоставил Контрольному управлению лидера ДНР информацию о ситуации на рынке труда в государстве. Рассмотрев полученные данные, Денис Пушилин дал распоряжение о переориентации бюджетных мест в ВУЗах Республики.
— Предоставленные материалы требуют существенной доработки. В них отсутствует анализ потребностей рынка труда ДНР, а перечень специальностей, которые по различным причинам являются невостребованными, предоставлен только на основе данных вступительных компаний профессиональных образовательных организаций Республики, — рассказали в Контрольном управлении Главы ДНР.
По поручению Дениса Пушилина, глава Правительства Александр Ананченко должен создать рабочую группу во главе с зампредом правительства Владимиром Антоновым, в которую войдут представители Народного Совета, а также заинтересованных ведомств. Задачей этой группы станет разработка дорожной карты по нормативному урегулированию переориентирования бюджетных мест на основе прогнозов потребности кадров.
Таким образом, больше бюджетных мест будут получать специальности, нуждающиеся в новых кадрах, а не популярные среди абитуриентов и студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU