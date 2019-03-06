Больше 4 000 человек в Ясиноватой и Снежном остались без воды из-за аварий на водопроводах

6 Март 11:28 2019-03-06T11:28:06+03:00

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на сегодня

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2 283 человека в Ясиноватой остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Вчера, 5 марта, в микрорайоне Зорька в Ясиноватой произошел порыв водопровода диаметром 100 мм. Без водоснабжения остались жители частного и государственного сектора, а также два социальных объекта и одна котельная, — рассказали в МЧС Республики.

Кроме того, в посёлке Степное города Снежное из-за прорыва водопровода диаметром 200 миллиметров без воды остались 200 жителей частного сектора и два социальных объекта (запас воды имеется).

Ремонтные работы на обоих водопроводах запланированы на сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU