2019-03-06T11:28:49+03:00
Происшествия

В Луганске задержали мошенницу, которая предлагала оформить пенсию в Украине

Она брала деньги за услуги, которые не предоставляла [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/МВД ЛНРФото: youtube.com/МВД ЛНР
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35-летняя луганчанка предлагала жителям Луганской Народной Республики помощь в оформлении пенсий и пособий в Украине, брала деньги за услуги и скрывалась. Похождения мошенницы были не продолжительными. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Сотрудниками Ленинского отдела полиции проводилась проверка по фактам мошеннических действий со стороны гражданки 1984 года рождения, которая под предлогом оформления социальных пособий и пенсий на территории Украины брала у граждан деньги за услуги, которые не предоставляла, - сообщили в МВД ЛНР.

По результатам проведенной проверки был возбужден ряд уголовных дел по факту мошенничества. Сама же задержанная жительница Луганска утверждает, что «я не я и хата не моя» и сама стала жертвой мошенников.

- Познакомилась с человеком, который живет на территории Украины по интернету. Она представилась сотрудником банка. Предложила свою помощь в оформлении пособий и пенсий для людей с территории ЛНР, - рассказывает арестованная женщина. - Говорит: я подзаработаю, и ты подзаработаешь. На самом деле, некоторым людям пенсию она оформила, а некоторых, получается, кинула. Теперь эти все крупные долги весят на мне.

В Луганске задержали мошенницу, которая предлагала оформить пенсию в Украине.

В министерстве внутренних дел Республики призывают граждан, которые стали жертвой мошеннических действий этой женщины, обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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