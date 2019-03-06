Военнослужащие ДНР уничтожили позицию ВСУ, с которой велись обстрелы Республики
В пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что военнослужащими ДНР был открыт ответный огонь по позициям ВСУ. В результате этого были уничтожены позиции украинской армии.
- Ответным огнём из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены, - рассказали в оборонном ведомстве.
Потери ВСУ составили двое убитыми и четверо ранеными.
- Первый украинский солдат погиб в районе Лебединского на мариупольском направлении, второй – в районе Зайцево под Горловкой. За сутки потерь среди личного состава Народной милиции ДНР нет, - добавили в НМ Республики.
Напомним, что за сутки ВСУ 17 раз обстреляли ДНР. В результате миномётного обстрела юга Республики около 200 человек остались без света в посёлках Саханка и Коминтерново, где осколками снарядов перерезало линии электропередач. В Саханке обесточило жилые дома на улицах Мира и Октябрьской, посёлок Коминтерново обесточен полностью
ИСТОЧНИК KP.RU