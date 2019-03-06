2019-03-06T10:34:33+03:00
Общество

В ДНР может появится закон о местном самоуправлении

Необходимость и важность этого законопроекта обсудили на форуме «Сила Донбасса»
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера в Донецке прошёл форум «Сила Донбасса», который собрал около 200 человекВчера в Донецке прошёл форум «Сила Донбасса», который собрал около 200 человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Во время вчерашнего форума «Сила Донбасса» представители общественной организации «Донецкая Республика» выступили с инициативой о разработке и принятии в Донецкой Народной Республике закона о местном самоуправлении.

По словам руководителя общественной приемной Кировского района ОД «ДР» Светланы Безруковой, население Республики остро нуждается в органах власти на местах, прежде всего в местных советах, которые сейчас не работают.

Эту позицию поддержал и руководитель центрального исполкома ДР Алексей Муратов, который высказался с предложением для Народного Совета ДНР разработать соответствующий законопроект.

— Именно на органах местного самоуправления лежит ответственность за содержание объектов социально-культурной сферы, функционирование коммунального хозяйства, транспорта, земельной политики и других составляющих жизнеобеспечения городов и районов, — считает Алексей Муратов.

Глава Республики Денис Пушилин инициативу общественников поддержал, высказавшись о том, что необходимость в разработке и принятии закона о местном самоуправлении назрела в ДНР уже давно.

— Сегодня очень важно привлекать к решению конкретных проблем на местах максимальное количество жителей. Принятие закона поможет решить целый ряд локальных проблем, — заявил Денис Пушилин.

Между тем парламентарии Республики заверили, что работа над документом начнется уже в ходе весенней сессии.

Напомним, что форум «Сила Донбасса» собрал в Донецке около 200 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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