За сутки ВСУ 17 раз обстреляли ДНР

6 Март 09:47 2019-03-06T09:47:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооружённые формирования Украины ежедневно открывают огонь по Донбассу, несмотря на все договорённости и попытки мирного разрешения конфликта со стороны Народных Республик. За прошедшие сутки территорию ДНР обстреляли семнадцать раз. Огонь открывался на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Веселое, Донецк (Вольво-Центр, посёлок шахты «Трудовская»), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате миномётного обстрела юга Республики около 200 человек остались без света в посёлках Саханка и Коминтерново, где осколками снарядов перерезало линии электропередач. В Саханке обесточило жилые дома на улицах Мира и Октябрьской, посёлок Коминтерново обесточен полностью.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 80 боеприпаса, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты АГС, РПГ/СПГ, а также применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU