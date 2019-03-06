За сутки ВСУ 17 раз обстреляли ДНР
Вооружённые формирования Украины ежедневно открывают огонь по Донбассу, несмотря на все договорённости и попытки мирного разрешения конфликта со стороны Народных Республик. За прошедшие сутки территорию ДНР обстреляли семнадцать раз. Огонь открывался на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Веселое, Донецк (Вольво-Центр, посёлок шахты «Трудовская»), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
В результате миномётного обстрела юга Республики около 200 человек остались без света в посёлках Саханка и Коминтерново, где осколками снарядов перерезало линии электропередач. В Саханке обесточило жилые дома на улицах Мира и Октябрьской, посёлок Коминтерново обесточен полностью.
Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 80 боеприпаса, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты АГС, РПГ/СПГ, а также применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие.
На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU