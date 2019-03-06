ВСУ обстреляли 4 посёлка в ЛНР

6 Март 09:01 2019-03-06T09:01:52+03:00

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений

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Игнорируя все договорённости и соглашения, украинская армия продолжает ежедневно открывать огонь по Донбассу. За минувшие сутки по Луганской Народной Республике стреляли четыре раза.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Смелое, Желобок и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам за сутки украинские боевики выпустили по ЛНР 87 различных боеприпасов, среди которых 22 снаряда калибром 122 миллиметра, 26 мин калибром 120 миллиметров, 5 мин калибром 82 миллиметра, 5 осколочных гранат БМП-1 и 29 гранат АГС-17.

Информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

Напомним, что сутками ранее сообщалось о трёх нарушениях со стороны украинской армии, когда под огонь попали посёлки Первомайск, Красный Яр и Донецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU