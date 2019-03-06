2019-03-06T09:01:52+03:00
Политика

ВСУ обстреляли 4 посёлка в ЛНР

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта millaw.ruФОТО: архив сайта millaw.ru
Изменить размер текста:

Игнорируя все договорённости и соглашения, украинская армия продолжает ежедневно открывать огонь по Донбассу. За минувшие сутки по Луганской Народной Республике стреляли четыре раза.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Смелое, Желобок и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам за сутки украинские боевики выпустили по ЛНР 87 различных боеприпасов, среди которых 22 снаряда калибром 122 миллиметра, 26 мин калибром 120 миллиметров, 5 мин калибром 82 миллиметра, 5 осколочных гранат БМП-1 и 29 гранат АГС-17.

Информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

Напомним, что сутками ранее сообщалось о трёх нарушениях со стороны украинской армии, когда под огонь попали посёлки Первомайск, Красный Яр и Донецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5