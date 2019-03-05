30 снарядов выпустили по ЛНР украинские боевики

5 Март 20:19 2019-03-05T20:19:59+03:00

20 из этих снарядов калибром более 100 мм

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Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики около 30 боеприпасов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

- Всего по территории Республики было выпущено около 30 боеприпасов, 20 из которых калибром более 100 мм, - сказала подполковник.

Марочко рассказал, что по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады, военного преступника полковника Алексея Майстренко обстрелу из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов подвергся район населенного пункта Первомайск.

С позиций подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу преступника полковника Василия Зубанича обстрелу из гранатометов подвергся район населенного пункта Донецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU