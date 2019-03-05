2019-03-05T18:26:17+03:00
Политика

Суициды, дезертирство и другие потери стали обычным делом в рядах ВСУ

А небоевые потери превышают количество убитых и раненых украинских боевиков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Потери ВСУ составили двое убитыми и четверо ранеными.Потери ВСУ составили двое убитыми и четверо ранеными.
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Военнослужащий одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") покончил с собой, не выдержав издевательств со стороны командования. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что в зоне так называемой "ООС" продолжают иметь место случаи небоевых потерь личного состава.

- Так, 4 марта, не выдержав издевательского отношения со стороны командного состава, находясь на боевом посту, совершил суицид военнослужащий 54-й бригады ВСУ, - рассказал Марочко.

Кроме того, сегодня три украинских боевика дезертировали, воспользовавшись отсутствием внимания своего командования.

За последние сутки Вооруженные формирования Украины потеряли убитыми и ранеными шестерых военнослужащих, принимавших участие в обстрелах территории ДНР. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

По его словам, в минувшие сутки боевики 58-й и 30-й механизированных, 24-й и 93-й мотопехотных, а также 57-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ вели огонь на горловском, донецком и мариупольском направлениях. При обстрелах применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие.

- Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены, — отметил он. — Потери ВСУ составили двое убитыми и четверо ранеными. Один погиб в районе населенного пункта Лебединское, а другой в районе поселка Зайцево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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