2019-03-05T16:26:36+03:00
Политика

А был ли мальчик? Или как украинская власть призывает ЕСПЧ игнорировать заявления дончан о разрушениях

Украинские юристы называют обращения дончан в ЕСПЧ беспочвенными
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А был ли дом? Это еще доказать надо. Фото: gorlovka.uaА был ли дом? Это еще доказать надо. Фото: gorlovka.ua
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Очередной цинизм продемонстрировала украинская власть. Оказывается, обращения в Европейский суд по правам человека, которые были поданы с территории ЛДНР против Украины, беспочвенны. Такое мнение высказал заместитель министра юстиции Иван Лещина, передает «Цензор.НЕТ»

- Эти заявления беспочвенны. Примером является дело "Цезарь и другие". Заявители вообще не обращались в украинские суды, сразу отправились в ЕСПЧ, который на этом основании им и отказал, – сказал Лещина.

По словам представителя Минюста, по одному из дел по разрушенному имуществу заявитель из Донецка утверждала, что ее дом, который якобы находился вблизи аэропорта, разрушен в результате боевых действий.

- У нее совсем нет доказательств ни того, что дом был, ни того, что он разрушен, ни того, что попал именно украинский снаряд. Она также не обращалась в украинские суды, – рассказал заместитель министра юстиции.

По его мнению, в РФ «дали команду» организовать иски против Украины и власть на территориях Республик начала выполнять эту команду слишком буквально. В то же время сама заявительница отсутствие жалоб в украинских судах объясняла опаской ездить на подконтрольную Украине территорию, потому что здесь «дикие националисты».

- Мы начали проверять, подняли материалы и выяснили, что она почти ежемесячно ездит на эту сторону получать пенсию, – резюмировал Лещина.

Как всегда, простой человек остался крайним. И будет ли у этих людей возможность отстоять справедливость, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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