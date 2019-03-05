2019-03-05T19:57:29+03:00
Происшествия

Житель Кировска убил подругу накануне Женского дня

Мужчина в пылу ссоры зарезал 48-летнюю женщину
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: lentachel.ruТеперь убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: lentachel.ru
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В городе Кировское оперативники по «горячим следам» установили и задержали 39-летнего мужчину, который зарезал свою знакомую. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В дежурную часть Кировского городского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила труп 48-летней женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в полном составе, руководство Кировского ГО, а также сотрудники прокуратуры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского ГО установили, что данное преступление совершил ранее неоднократно судимый знакомый убитой.

Накануне злоумышленник и потерпевшая совместно распивали алкогольные напитки. Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт на бытовой почве. В пылу ссоры фигурант нанес женщине два удара ножом в область шеи, после чего она упала. Разъяренный мужчина не угомонился и стал наносить своей жертве удары ножом в спину до тех пор, пока не сломалась рукоятка ножа. Когда подозреваемый понял, что женщина мертва, скрылся с места преступления.

- Злоумышленник задержан и содержится под стражей, - сообщил заместитель начальника сектора уголовного розыска Кировского ГО МВД ДНР Максим Ткач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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