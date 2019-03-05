2019-03-05T14:48:36+03:00
Политика

Сразу три дезертира покинули ряды ВСУ

Украинские боевики воспользовались отсутствием командования и убежали
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Три боевика 10-й бригады ВСУ дезертировали. Фото: glavred.infoТри боевика 10-й бригады ВСУ дезертировали. Фото: glavred.info
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Три боевика 10-й бригады ВСУ самовольно оставили расположение воинской части в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

-Установлено, что в связи с низким уровнем организации несения службы, недостаточным взаимодействием между подразделениями и отсутствием должного контроля со стороны командиров 3 марта в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ трое военнослужащих самостоятельно покинули расположение части, — сообщил Марочко.

Накануне сержант 54-й бригады ВСУ дезертировал из-за издевательств командира. Тогда сержант этой бригады самовольно оставил расположение части в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») из-за издевательств со стороны командира роты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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