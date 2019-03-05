Форум "Сила Донбасса" начал работу в Донецке

5 Март 14:20 2019-03-05T14:20:45+03:00

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Форум по стратегии развития ДНР «Сила Донбасса» открылся сегодня в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна.

В открытии форума приняли участие: Глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, министры, депутаты, руководители местных администраций Республики, активисты ОО «МР» и ОД «ДР», сотрудники Русского центра. Всего, по данным организаторов, в мероприятии участвуют 200 человек.

Ожидается, что на форуме будут представлены доклады по дальнейшим перспективам развития экономики ДНР, социальным гарантиям, общественно-политическому направлению, а также об интеграционных процессах с РФ.

Напомним, что стратегия развития государства была утверждена 7 мая 2018 года на съезде общественного движения «Донецкая Республика». Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что реализация стратегии развития ДНР «Сила Донбасса» будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU