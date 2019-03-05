2019-03-05T14:20:45+03:00
Политика

Форум "Сила Донбасса" начал работу в Донецке

Важнейшим вопросом станет интеграция в РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.Глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Форум по стратегии развития ДНР «Сила Донбасса» открылся сегодня в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна.

В открытии форума приняли участие: Глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, министры, депутаты, руководители местных администраций Республики, активисты ОО «МР» и ОД «ДР», сотрудники Русского центра. Всего, по данным организаторов, в мероприятии участвуют 200 человек.

Ожидается, что на форуме будут представлены доклады по дальнейшим перспективам развития экономики ДНР, социальным гарантиям, общественно-политическому направлению, а также об интеграционных процессах с РФ.

Напомним, что стратегия развития государства была утверждена 7 мая 2018 года на съезде общественного движения «Донецкая Республика». Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что реализация стратегии развития ДНР «Сила Донбасса» будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5