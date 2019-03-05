Южная Осетия и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

5 Март 13:42 2019-03-05T13:42:27+03:00

Церемония прошла в одном из правительственных зданий в центре столицы

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Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия (РЮО) было подписано сегодня в Донецке.

От ДНР документ подписал председатель Народного Совета Республики Владимир Бидёвка, от РЮО – председатель парламента страны Петр Гассиев.

- Сегодня для наших братских Республик, я считаю, значимый, великий день, мы ещё больше укрепляем наше сотрудничество и дружеские отношения, — сказал Бидёвка.

Соглашение подразумевает развитие прямых контактов парламентариев двух стран, изучение опыта, практики разработки и принятия законодательных актов, проведение совместных парламентских собраний.

На встрече также присутствовали помощник президента РЮО Алан Габатов, зампредседателя НС ДНР Ольга Макеева, первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада, парламентарии двух стран. Всего восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU