2019-03-05T12:24:24+03:00
Политика

СБУ шантажирует луганских пенсионеров

Стариков, выезжающих за пенсией, принуждают к сотрудничеству
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пенсионный вояж грозит массой рисков, включая вербовку СБУ. Фото: novorosinform.orgПенсионный вояж грозит массой рисков, включая вербовку СБУ. Фото: novorosinform.org
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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) принуждают жителей ЛНР пенсионного возраста к сотрудничеству в обмен на возможность получения пенсии на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

-Министерством государственной безопасности получена информация о прибытии на временно оккупированную территорию Луганщины группы сотрудников СБУ с Западной Украины. Их целью является привлечение к негласному сотрудничеству граждан пенсионного возраста, прибывающих с территории Луганской Народной Республики на Украину для оформления пенсий, — отметила представитель МГБ.

По ее словам, после выявления потенциальных агентов сотрудники СБУ направляют их из районных пенсионных фондов для прохождения вербовочных мероприятий.

-Жителям Республики ставят задачи по сбору и передаче украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, в обмен на возможность оформления и получения денежного пособия, — сообщила Любенко.

Она также напомнила, что за сотрудничество с иностранными спецслужбами предусмотрена уголовная ответственность. Однако, согласно примечанию статей 335 и 336 Уголовного кодекса, своевременное сообщение является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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