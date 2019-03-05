СБУ шантажирует луганских пенсионеров

5 Март 12:24 2019-03-05T12:24:24+03:00

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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) принуждают жителей ЛНР пенсионного возраста к сотрудничеству в обмен на возможность получения пенсии на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

-Министерством государственной безопасности получена информация о прибытии на временно оккупированную территорию Луганщины группы сотрудников СБУ с Западной Украины. Их целью является привлечение к негласному сотрудничеству граждан пенсионного возраста, прибывающих с территории Луганской Народной Республики на Украину для оформления пенсий, — отметила представитель МГБ.

По ее словам, после выявления потенциальных агентов сотрудники СБУ направляют их из районных пенсионных фондов для прохождения вербовочных мероприятий.

-Жителям Республики ставят задачи по сбору и передаче украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, в обмен на возможность оформления и получения денежного пособия, — сообщила Любенко.

Она также напомнила, что за сотрудничество с иностранными спецслужбами предусмотрена уголовная ответственность. Однако, согласно примечанию статей 335 и 336 Уголовного кодекса, своевременное сообщение является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU