Украинские боевики 22 раза обстреляли территории ДНР
Украинские вооруженные формирования за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 442 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 22 раза, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 442 единицы.
Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись район «Вольво-Центра», села Жабичево, Спартак, поселки Александровка и Старомихайловка под Донецком, а также населенные пункты: Горловка, поселки Зайцево, Доломитное, пос. шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое, Гольмовский, а также Ясиноватая и ее поселок Крутая Балка, южные села Ленинское, Коминтерново, Саханка.
ИСТОЧНИК KP.RU