Украинские боевики 22 раза обстреляли территории ДНР

5 Март 11:14 2019-03-05T11:14:51+03:00

Перемирия так и не стали миром. Фото: novorosinform.org

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Украинские вооруженные формирования за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 442 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 22 раза, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 442 единицы.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись район «Вольво-Центра», села Жабичево, Спартак, поселки Александровка и Старомихайловка под Донецком, а также населенные пункты: Горловка, поселки Зайцево, Доломитное, пос. шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое, Гольмовский, а также Ясиноватая и ее поселок Крутая Балка, южные села Ленинское, Коминтерново, Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU