Краеведческий музей приглашает на открытие выставки донецкого фотографа Надежды Чичеровой
Выставка "Всегда прекрасная" посвящена женщине
Выставка Надежды Чичеровой откроется уже завтра.
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6 марта 2019 г., в канун Международного женского дня, в Донецком республиканском краеведческом музее состоится открытие авторской выставки донецкого фотографа Надежды Чичеровой «Всегда прекрасная».
Вниманию посетителей выставки представлено 50 фоторабот, изображающих представительниц прекрасного пола различного возраста и разных видов деятельности
Работа выставки продлится до 21 апреля 2019 г.
Время: 14:00
Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а
Тел.: Роговская Анна Викторовна (071) 375-93-76
ИСТОЧНИК KP.RU