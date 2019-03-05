В оккупированном Донбассе ставят клеймо на дома сторонников России

5 Март 09:59 2019-03-05T09:59:20+03:00

Таким образом националисты показывают, что будет со всеми остальными дончанами, заподозренными в симпатии к России

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В очередной раз украинские СМИ и активные жители незалежной возопят: "Где вы видите фашизм?"

Тем временем, в подконтрольном Киеву Краматорске начинает набирать популярность акция, организованная очередной неонацистской группировкой «Тризуб Донбасса», «Здесь живут пропагандисты «русского мира»». Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Журавко.

В подконтрольном Киеву Краматорске начинает набирать популярность акция, организованная очередной неонацистской группировкой «Тризуб Донбасса», «Здесь живут пропагандисты «русского мира»». Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Журавко.

- Уверен, дальше — больше. До каких пор киевский режим будет сеять и поощрять злость, ненависть, агрессию?! Вам это не напоминает нацистскую Германию 1930-х гг.? А ведь чем там все закончилось, все прекрасно знают. И какую цену немцы заплатили за это, тоже всем известно, — написал Журавко.

ИСТОЧНИК KP.RU