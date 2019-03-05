2019-03-05T08:50:45+03:00
Политика

Светлана Дрюк похищена СБУ и шантажом вынуждается к показаниям

Такова официальная версия управления Народной Милиции ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Девушка награждена медалью «За воинскую доблесть». Фото: politeka.netДевушка награждена медалью «За воинскую доблесть». Фото: politeka.net
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Управление Народной милиции ДНР опровергло сообщения украинских СМИ о переходе бывшего командира танкового экипажа Светланы Дрюк на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УНМ Республики.

- Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Дрюк в 2014-2018 гг. принимала активное участие в боевых действиях, неоднократно поощрялась командованием части, награждена медалью «За воинскую доблесть».

По имеющейся в УНМ информации, после увольнения Дрюк выехала с детьми в Молдавию проведать родственников, где и была задержана СБУ и перевезена на Украину.

- На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана, прежде всего, — мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут, — добавили в Управлении Народной милиции.

Накануне в украинских СМИ появилась информация, что командир танкового экипажа ДНР Светлана Дрюк покинула Республику и перешла на сторону украинских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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