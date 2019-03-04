В муздраме Донецка открылась выставка "Театр и его музы..."

4 Март 20:31 2019-03-04T20:31:43+03:00

Выставка «Театр и его музы» будет экспонироваться в течение 20 дней. Фото: пресс-служба драмтеатра

Там можно примерить шляпки, полюбоваться на украшения красавиц драмтеатра, а также их фото от 40-х годов до наших дней

Изменить размер текста: A A

4 марта в музее МДТ имени М.М. Бровуна открылась выставка «Театр и его музы…». Не секрет, что зрители муздрамы очень любят фотографироваться. Театральный музей – это и постоянно обновляющаяся фотозона. Сейчас там можно примерить любую шляпку, из представленных на экспозиции и почувствовать себя, например, Мэри Поппинс.

Атмосферу самого первого весеннего праздника можно почувствовать уже с порога: посетителей встречает нежный букет живых цветов, звучат фонограммы песен о женщинах в исполнении артистов Донецкой музыкально-драматического театра. А вот и они – красавицы муздрамы: загадочные, веселые, мечтательные … на фотографиях, размещенных на стендах.

Зрители хорошо знают всех действующих актрис драмтеатра, теперь же у них есть уникальная возможность увидеть фотоснимки народных и заслуженных артисток, которые блистали на сцене театра еще полвека назад. Вниманию посетителей представлены около 100 черно-белых и цветных фотографий актрис разных лет – начала 40-х годов прошлого века и до нашего времени: вокалисток, артисток балета и оркестра, концертмейстеров.

- У нас в театре женщины трудятся практически в каждом цехе, вкладывая частичку души, таланта в свою работу, результат которой зрители видят уже на сцене. Поэтому, по-своему, каждая из них – муза, - сказала генеральный директор-художественный руководитель муздрамы Наталья Волкова.

Отдельная экспозиция посвящена различным украшениям красавиц муздрамы, которые придают образу своих героинь особую роскошь и изысканность. Всего более 60 аксессуаров: это кольца, серьги, бусы, колье и многое другое, что было создано в творческих цехах театра, а также некоторые аксессуары той эпохи – духи, кружевные платочки.

Кроме этого, все желающие могут ознакомиться со списком репертуарных спектаклей Донецкого музыкально-драматического театра о женщинах и для женщин, начиная от 1927 года. Начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий со своими коллегами, в частности фотохудожником театра Вячеславом Пащуком, несколько месяцев собирала материалы для экспозиции.

- Мы хотели отметить женщин, которые выходят на сцену: поют, играют, выступают с оркестром. Женщин, которые делают костюмы, головные уборы и украшения. Зрители должны знать в лицо своих героинь, - резюмировала Дина Маслий.

Также гости музея увидят костюмы из всеми любимой французской музыкальной комедии «Двойная жизнь, или Мадемуазель-проказница», которые также созданы женщиной – художником МДТ имени М.М. Бровуна Светланой Слюнкиной.

Напомним, что выставка «Театр и его музы» будет экспонироваться в театральном музее в течение 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU