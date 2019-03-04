Общественное движение «Донецкая Республика» начинает поиск кадров для работы в органах власти

4 Март 18:10 2019-03-04T18:10:37+03:00

Для этого в июне начнётся отбор на открытый конкурс «Опора Республики»

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Донецкой Народной Республике нужны квалифицированные кадры для работы в органах власти, поэтому общественное движение «Донецкая Республика» готовится открыть конкурс «Опора Республики». Соответствующее заявление руководителя центрального исполкома общественного движения Алексея Муратова поступило сегодня в ДАН.

— «Опора Республики» – это открытый конкурс для целеустремленных, трудолюбивых, самоотверженных и активных граждан ДНР, который проводится Общественным движением «Донецкая Республика» по инициативе Главы ДНР, председателя ОД «ДР» Дениса Владимировича Пушилина, — сообщил Алексей Муратов.

Участники конкурса пройдут несколько этапов прежде, чем стать частью Правительства Республики. Конкурсантам предстоит пойти специальные тренинги, семинары встречи с лидерами общественного мнения. В финал попадут 100 человек, их направят на стажировку в органы государственной власти, местного самоуправления, а также в муниципальные и государственные предприятия.

Для того, чтобы стать участником «Опоры Республики», необходимо иметь высшее образование, а также стаж работы в любой сфере не менее двух лет. Заявки на участие могут подать все желающие в возрасте от 20 до 45 лет на специальной онлайн-платформе, которая начнёт работать в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU