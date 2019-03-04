2019-03-04T17:27:45+03:00
Политика

СЦКК ДНР: угроза гуманитарной катастрофы в Васильевке и Красном Партизане ликвидирована

Ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение в н.п. Васильевка и газоснабжение Красного Партизана
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта kanaliza.ruФОТО: архив сайта kanaliza.ru
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Последние несколько дней в населённых пунктах Васильевка и Красный Партизан существовала угроза гуманитарной катастрофы, из-за постоянных обстрелов вооружённых формирований Украины, которые привели к повреждению газораспределительной станции и трансформаторной подстанции.

— Сегодня в 09.00 были получены необходимые гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на повреждённых объектах, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Благодаря этому ремонтные бригады смогли приступить к ликвидации аварии на «Газораспределительной станции ПТФ «Раздольное»» в районе посёлка Верхнеторецкое и трансформаторной подстанции в районе посёлка Васильевка.

В 14.10 ремонтные бригады ДНР смогли вернуть электроснабжение в Васильевку, а в 14.30 – газоснабжение в Красный Партизан.

— В настоящий момент угроза гуманитарной катастрофы ликвидирована, — резюмировали в Представительстве Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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