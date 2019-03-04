Глава МЧС ДНР назвал причину гибели троих детей в Ясиноватой

4 Март 17:13 2019-03-04T17:23:52+03:00

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Трагедия случилась вечером 27 февраля в прифронтовой Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их 25-летняя мать Ирина Бирюкова, одни оставались якобы всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться, а когда она вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени.

- Предварительная причина гибели троих детей в Ясиноватой - неосторожное обращение с электрообогревателями, - сказал «КП» глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. - Горько и тяжело, когда гибнут люди, а особенно маленькие дети.

По его словам, каждую зиму увеличивается количество пожаров в частном секторе. Виной всему – эксплуатация неисправного электрооборудования или оборудования кустарного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU