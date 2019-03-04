2019-03-04T17:00:06+03:00
Политика

Администрация Порошенко обеспокоилась незаконным вывозом оружия из зоны боевых действий в Донбассе вглубь Украины

На передовую уже отправились сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта hroniky.comФОТО: архив сайта hroniky.com
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В преддверии выборов Президента Украина, действующие власти опасаются повторения истории 2008 и, что ещё хуже, 2014 года в случае победы нынешнего лидера страны Петра Порошенко, поэтому делают всё возможное, чтобы пресечь вывоз оружия и боеприпасов из зоны «ООС» вглубь страны.

Киев опасается возможного вооружения оппозиционных сил при возникновении протестов и массовых беспорядков в случае победы Порошенко на выборах, поэтому правоохранительным органам и спецслужбам даны указания на пресечение незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны карательной операции вглубь страны, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

При этом комиссия штаба «ООС» уже выявила значительную боеприпасов в первой отдельной танковой бригаде, из-за чего не передовую отправились сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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