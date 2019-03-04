В Зайцево чудом выжила пара пенсионеров, которым в крышу дома угодил снаряд

4 Март 15:26 2019-03-04T15:26:58+03:00

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Глава поселка Ирина Дикун рассказала «Комсомолке» о ночном обстреле. Зайцево с начала февраля под постоянным огнем украинских военных. В этот раз повреждения получили три дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Снаряды угодили в три дома, которые находятся в 200-300 метрах от центра поселка. В одном доме никто не живет, в другой хозяева приезжают утром и к вечеру покидают поселок, а в доме по улице Бакшеева люди находились, - говорит Ирина Дикун. - Там живет семья Еременко - пара пенсионеров. Они чудом выжили. Обстрел был позже двух часов ночи, так что они уже спали в комнате. А снаряд пробил крышу и потолок зала. Были бы они в зале, все бы могло обратиться по-другому.

Глава поселка рассказывает, как только в поселке начинают разрываться снаряды, люди спускаются в свои убежища.

Напомним, вчера начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов рассказал о том, что Украина продолжает концентрировать вооружение и бойцов националистических батальонов под Зайцево.

ИСТОЧНИК KP.RU