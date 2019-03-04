Парламенты ДНР и Южной Осетии в Донецке подпишут Соглашение о сотрудничестве
Столицу Донецкой Народной Республики посетят представители парламента Республики Южная Осетия для подписания Соглашения о сотрудничестве. О важном событии в процессе развития международных связей Республики рассказали в Министерстве иностранных дел ДНР.
— 5 марта Донецк посетит делегация Республики Южная Осетия. Во время визита состоится подписание Соглашения о межпарламентском соглашении между Народным Советом ДНР и парламентом Южной Осетии, — рассказали в МИДе ДНР.
Торжественное подписание Соглашения представителями двух парламентов запланировано на 12.00 и состоится в большом конференц-зале в здании Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Напомним, что ДНР продолжает постепенно развивать межкультурные связи и международные отношения с дружественными государствами. Подписание подобных Соглашений узаконивает и закрепляет действующие и новые договорённости между двумя государствами.
ИСТОЧНИК KP.RU