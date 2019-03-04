Парламенты ДНР и Южной Осетии в Донецке подпишут Соглашение о сотрудничестве

4 Март 14:17 2019-03-04T14:17:46+03:00

Встреча парламентариев двух Республик запланирована на завтра в столице ДНР

Изменить размер текста: A A

Столицу Донецкой Народной Республики посетят представители парламента Республики Южная Осетия для подписания Соглашения о сотрудничестве. О важном событии в процессе развития международных связей Республики рассказали в Министерстве иностранных дел ДНР.

— 5 марта Донецк посетит делегация Республики Южная Осетия. Во время визита состоится подписание Соглашения о межпарламентском соглашении между Народным Советом ДНР и парламентом Южной Осетии, — рассказали в МИДе ДНР.

Торжественное подписание Соглашения представителями двух парламентов запланировано на 12.00 и состоится в большом конференц-зале в здании Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ДНР продолжает постепенно развивать межкультурные связи и международные отношения с дружественными государствами. Подписание подобных Соглашений узаконивает и закрепляет действующие и новые договорённости между двумя государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU