За неделю в результате обстрелов в ДНР один мирный житель погиб и один был ранен
Вооружённые формирования Украины ежедневно нарушают режим прекращения огня, установленный минскими договорённостями. За прошедшую неделю было зафиксировано больше 100 перемирия, за время которых по территории ДНР выпустили больше 7 тонн различных боеприпасов.
— С 25 февраля до 3 марта было зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня, в результате которых один мирный житель Республики погиб, ещё один был ранен, — подвели итоги недели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Кроме того, в результате вооружённой агрессии украинской армии было повреждено 6 объектов инфраструктуры и 39 жилых домов.
За прошедшую неделю по территории ДНР выпустили 937 единиц различных боеприпасов, среди которых было 247 мин калибром 120 миллиметров и 226 мин калибром 82 миллиметра.
Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела юга Республики погиб мирный житель села Саханка (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU