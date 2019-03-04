2019-03-04T13:11:16+03:00
Политика

За неделю в результате обстрелов в ДНР один мирный житель погиб и один был ранен

Было зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня, в результате которых повреждено 39 домов и 6 объектов инфраструктуры
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта donpress.comФОТО: архив сайта donpress.com
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Вооружённые формирования Украины ежедневно нарушают режим прекращения огня, установленный минскими договорённостями. За прошедшую неделю было зафиксировано больше 100 перемирия, за время которых по территории ДНР выпустили больше 7 тонн различных боеприпасов.

— С 25 февраля до 3 марта было зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня, в результате которых один мирный житель Республики погиб, ещё один был ранен, — подвели итоги недели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Кроме того, в результате вооружённой агрессии украинской армии было повреждено 6 объектов инфраструктуры и 39 жилых домов.

За прошедшую неделю по территории ДНР выпустили 937 единиц различных боеприпасов, среди которых было 247 мин калибром 120 миллиметров и 226 мин калибром 82 миллиметра.

Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела юга Республики погиб мирный житель села Саханка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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