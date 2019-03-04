2019-03-04T12:23:36+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ в Саханке погиб мирный житель

Также зафиксированы повреждения газопровода, двух жилых домов и столовой, которая расположена рядом с детским садом
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта ks-region69.comФОТО: архив сайта ks-region69.com
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В 11:10 вооружённые формирования Украины открыли миномётный огонь по посёлку Саханка на юге Республики. Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Лебединское. Было использовано 4 мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрела погиб мирный житель Саханки.

— Мужчина 1959 года рождения проживал по адресу: улица Конституции, 18, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода и жилых домов №18 и №20 по улице Конституции, а также столовой, которая расположена недалеко от детского сада по улице Центральной.

На данный момент оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и уточнения деталей случившегося.

Напомним, в результате ночного обстрела Горловки в посёлке Зайцево повреждены жилые дома и хозяйственные постройки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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