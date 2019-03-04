В результате обстрела ВСУ в Саханке погиб мирный житель
В 11:10 вооружённые формирования Украины открыли миномётный огонь по посёлку Саханка на юге Республики. Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Лебединское. Было использовано 4 мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрела погиб мирный житель Саханки.
— Мужчина 1959 года рождения проживал по адресу: улица Конституции, 18, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода и жилых домов №18 и №20 по улице Конституции, а также столовой, которая расположена недалеко от детского сада по улице Центральной.
На данный момент оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и уточнения деталей случившегося.
Напомним, в результате ночного обстрела Горловки в посёлке Зайцево повреждены жилые дома и хозяйственные постройки (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU