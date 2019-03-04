Из-за перепадов электроэнергии в ДНР возможны перебои в работе «Феникса» и «КОМТЕЛ»
Сегодня большинство жителей разных городов и районов Донецкой Народной Республики заметили мигание света и перепады электроэнергии. Это не могло не отразиться на работе республиканских операторов связи, о чём предупредили в Министерстве связи Республики.
— В связи с перепадами электропитания, которые произошли в большинстве городов Республики, возможны кратковременные сложности в предоставлении сервисов «Феникс» и «КОМТЕЛ», — предупредили в Министерстве связи ДНР.
Причины перепадов энергии в городах и районах Республики пока не известны, но их ощутили многие жители Донецка, Макеевки и других городов.
— Я бы и не заметила, если бы свет не горел. Погас буквально на пару секунд и тут же загорелся снова. Ничего особенного, но почему-то насторожило, — поделилась с «Комсомолкой» Галина Соколова – жительница Донецка.
Предполагается, что перепады не причинят серьёзных неудобств жителям Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU