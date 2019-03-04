Денис Пушилин поучаствовал в республиканском турнире по бадминтону

4 Март 11:23 2019-03-04T11:23:17+03:00

Глава Республики принял участие в категории Мастер+, в которой соревнуются пары, состоящие из одного мастера и одно любителя

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В прошедшие выходные в Донецке состоялся открытый республиканский турнир по парному бадминтону «СпортМакс-Весна-2019», в котором принял участие лично Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Несмотря на физическую усталость от напряжённого турнира, мы боролись до изнеможения. Я получил хороший заряд бодрости и настоящее удовольствие от игры, тон которой задавали мастера спорта, — поделился своими впечатлениями от соревнований Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что спортсмены-любители не просто соревновались друг с другом, но получили отличный мастер-класс от мастеров.

В турнире сразились сорок спортсменов из Донецка и Макеевки. Он проходил два дня, в первый из которых соревновались 12 пар любителей, а вот второй – пары, состоящие из мастеров и любителей.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками, а также денежными призами от организационного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU