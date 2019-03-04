2019-03-04T11:23:17+03:00
Спорт

Денис Пушилин поучаствовал в республиканском турнире по бадминтону

Глава Республики принял участие в категории Мастер+, в которой соревнуются пары, состоящие из одного мастера и одно любителя
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Дениса ПушилинаФОТО: пресс-служба Дениса Пушилина
Изменить размер текста:

В прошедшие выходные в Донецке состоялся открытый республиканский турнир по парному бадминтону «СпортМакс-Весна-2019», в котором принял участие лично Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Несмотря на физическую усталость от напряжённого турнира, мы боролись до изнеможения. Я получил хороший заряд бодрости и настоящее удовольствие от игры, тон которой задавали мастера спорта, — поделился своими впечатлениями от соревнований Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что спортсмены-любители не просто соревновались друг с другом, но получили отличный мастер-класс от мастеров.

В турнире сразились сорок спортсменов из Донецка и Макеевки. Он проходил два дня, в первый из которых соревновались 12 пар любителей, а вот второй – пары, состоящие из мастеров и любителей.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками, а также денежными призами от организационного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5