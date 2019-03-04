В результате ночного обстрела Зайцево повреждено три дома

4 Март 10:25 2019-03-04T10:25:13+03:00

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Этой ночью силовики вооружённых формирований Украины в очередной раз окрыли огонь по Горловке. Под обстрел попал посёлок Зайцево, где повреждено три дома. О последствиях ночного обстрела сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.

— В крышу дома №15 по улице Брусилова попал снаряд БМП, ещё один упал под дом. В доме №14 по той де улице повреждена хозяйственная постройка и стёкла в самом доме. Также зафиксировано попадание снаряда в крышу дома №10 по улице Бакшеева, — сообщил Иван Приходько.

К счастью, никто из мирных жителей посёлка не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Отметим, что вчера начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов рассказал о том, что Украина продолжает концентрировать вооружение и бойцов националистических батальонов под Зайцево.

Напомним, что всего за минувшие сутки украинская армия 16 раз нарушила режим прекращения огня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU