За сутки ВСУ 16 раз обстреляли ДНР

4 Март 09:48 2019-03-04T09:48:01+03:00

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Вооружённые формирования Украины не собираются прекращать ежедневные обстрелы территории Донбасса. За прошедшие сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР. Огонь был открыт на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Жабичево, Веселое, Донецк (Вольво-Центр, терминал), Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По предварительной информации, никто из мирных жителей Республики не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии. Также пока не поступали сообщения о разрушениях жилых домов или объектов инфраструктуры.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 164 боеприпаса, среди которых 68 мин калибром 120 миллиметров и 21 мина калибром 82 миллиметра. Кроме того, украинские силовики использовали БМП/БТР, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинская армия 17 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 127 единиц различных боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU