За сутки ВСУ 16 раз обстреляли ДНР
Вооружённые формирования Украины не собираются прекращать ежедневные обстрелы территории Донбасса. За прошедшие сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР. Огонь был открыт на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Жабичево, Веселое, Донецк (Вольво-Центр, терминал), Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
По предварительной информации, никто из мирных жителей Республики не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии. Также пока не поступали сообщения о разрушениях жилых домов или объектов инфраструктуры.
Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 164 боеприпаса, среди которых 68 мин калибром 120 миллиметров и 21 мина калибром 82 миллиметра. Кроме того, украинские силовики использовали БМП/БТР, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие.
Напомним, что в предыдущие сутки украинская армия 17 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 127 единиц различных боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU