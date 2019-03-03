Легкоатлеты ДНР привезли из России 12 медалей

3 Март 22:15 2019-03-03T22:15:06+03:00

На соревнованиях в Ростовской области наши легкоатлеты завоевали две золотых медали

Изменить размер текста: A A

То и дело донецкие спортсмены побеждают на разных соревнованиях в России. Месяц без завоеваний первых мест не проходит. Вот и сейчас сборная команда Донецкой Народной Республики приняла участие в Областных соревнованиях по легкой атлетике на призы Олимпийского чемпиона Андрея Сильнова в Ростовской области. Из России наши спортсмены привезли целых двенадцать медалей.

- Больше 200 спортсменов из Ростовской области, Ростова-на-Дону, Новошахтинска и других регионов и городов России приняли участие в турнире, - рассказывают в пресс-службе министерства спорта ДНР. - По итогам в копилке нашей сборной 2 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

В программу соревнований вошли состязания по прыжкам в высоту, с шестом, в длину, тройным прыжкам, а также бег на 60 метров с барьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU