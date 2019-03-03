2019-03-03T21:03:41+03:00
Звезды

В марте в Донбасс Оперу вернётся «Любовный напиток»

Восстановленную комическую оперу представят на донецкой сцене уже 15 марта
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта kudago.comФОТО: архив сайта kudago.com
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С премьеры «Тайны Призрака Оперы» не прошло и месяца, а Донецкий театр оперы и балета уже готовится к очередной премьере. В этот раз Донбасс Опера представит комическую оперу «Любовный напиток».

— После таких серьезных постановок как «Пиковая дама» и «Тайна Призрака Оперы» нужно ставить что-то легкое и комическое, — считает режиссёр-постановщик оперы Валентина Куркчи-Максина.

Сейчас в театре идут последние репетиции, уроки с дирижером и концертмейстерами, примерки и многое другое, что необходимо завершить к знаменательной дате – 15 марта, когда «Любовный напиток» вновь вернётся на сцену Донбасс Оперы.

— Ранее эта опера уже была в нашем репертуаре и пользовалась большой популярностью. Артисты очень рады, что постановка снова возвращается, потому что она – своеобразный парад голос, — поделились в литературно-драматургической части театра.

В «Любовном напитке» сольются вместе сопрано, баритон, тенор и бас – все основные оперные голоса, а музыка композитора Гаэтано Доницетти станет для них прекрасной опорой.

Напомним, что только 14 февраля Донбасс Опера представила зрителям масштабную постановку Вадима Писарева «Тайна Призрака Оперы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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