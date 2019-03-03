2019-03-03T19:08:38+03:00
Политика

Киев стягивает к линии соприкосновения запрещённое «Минском» вооружение

Зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы развёрнуты в районе Артёмовска и Мариуполя
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта photobucketФОТО: архив сайта photobucket
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Вместо того, чтобы отводить вооружение от линии соприкосновения, как это предписано минскими договорённостями, Вооружённые силы Украины только укрепляют свои позиции в Донбассе, стягивая запрещённое «Минском» вооружение и стремясь всеми силами препятствовать работе ОБСЕ. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— В целях глушения сигнала и создания помех в работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, в районе н.п. Артемовск зафиксировано развертывание 2-х станций постановок помех, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, в районе населённого пункта Пионерское, восточнее Мариуполя, зафиксировано 3 зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10».

Сейчас представители Народной милиции ДНР не исключает возможные провокации в отношении беспилотников ОБСЕ, вплоть до их принудительной посадки или полного уничтожения.

Напомним, согласно минским договорённостям, использовать беспилотные летательные аппараты в Донбассе могут только представители Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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