ВСУ концентрирую тяжёлое вооружение и бойцов под Зайцево
Вооружённые формирования Украины продолжают усиливать свои позиции на Горловском направлении, в частности разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие под Зайцево боевиков националистических подразделений, а также переброску тяжёлого вооружения. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.
— В районе населённого пункта Зайцево, где ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, зафиксировано прибытие около 100 бойцов с оснащением в 8 БМП и 9 единиц 122-мм гаубиц Д-30, — рассказал Даниил Безсонов.
Кроме того, эту группу усилили десятью танками из состава 30 механизированной бригады, что может привести к обострению конфликта на Горловском направлении.
Напомним, что в середине февраля украинские националисты заняли боевые позиции на КПП, а также в районе восьми населённых пунктов в Донбассе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU