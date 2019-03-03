2019-03-03T18:15:28+03:00
Политика

ВСУ концентрирую тяжёлое вооружение и бойцов под Зайцево

Работы по усилению позиций ведутся на этом направлении с середины февраля
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта golos.ioФОТО: архив сайта golos.io
Изменить размер текста:

Вооружённые формирования Украины продолжают усиливать свои позиции на Горловском направлении, в частности разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие под Зайцево боевиков националистических подразделений, а также переброску тяжёлого вооружения. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— В районе населённого пункта Зайцево, где ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, зафиксировано прибытие около 100 бойцов с оснащением в 8 БМП и 9 единиц 122-мм гаубиц Д-30, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, эту группу усилили десятью танками из состава 30 механизированной бригады, что может привести к обострению конфликта на Горловском направлении.

Напомним, что в середине февраля украинские националисты заняли боевые позиции на КПП, а также в районе восьми населённых пунктов в Донбассе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5