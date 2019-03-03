ВСУ концентрирую тяжёлое вооружение и бойцов под Зайцево

3 Март 18:15 2019-03-03T18:15:28+03:00

Работы по усилению позиций ведутся на этом направлении с середины февраля

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Вооружённые формирования Украины продолжают усиливать свои позиции на Горловском направлении, в частности разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие под Зайцево боевиков националистических подразделений, а также переброску тяжёлого вооружения. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— В районе населённого пункта Зайцево, где ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, зафиксировано прибытие около 100 бойцов с оснащением в 8 БМП и 9 единиц 122-мм гаубиц Д-30, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, эту группу усилили десятью танками из состава 30 механизированной бригады, что может привести к обострению конфликта на Горловском направлении.

Напомним, что в середине февраля украинские националисты заняли боевые позиции на КПП, а также в районе восьми населённых пунктов в Донбассе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU