Небоевые потери ВСУ: погибли двое украинских солдат

3 Март 17:52 2019-03-03T17:53:27+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Двое военнослужащих украинской армии на Луганщине погибли вне поле боя из-за халатного обращения с боеприпасами и низкого морально-психологического состояния. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Морально-психологическое состояние личного состава ВСУ в Донбассе остается критическим низким. По данным разведки Республики, военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады покончил жизнь самоубийством. Ранее, в результате нарушений требований безопасности при обращении с оружием получил ранение несовместимое с жизнью военнослужащий 30-й бригады ВСУ, - сказал Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU