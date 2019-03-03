Машина с бойцами ВСУ подорвалась на украинской мине под Мариуполем

3 Март 17:25 2019-03-03T17:25:15+03:00

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Пренебрежительное отношение украинских силовиков к составлению подробных карт минных полей и заминированных дорог, приводит к всё новым и новым жертвам среди украинских силовиков. Об очередной трагедии в украинской армии рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— На дороге между Бердянском и Широкино в ночь с 1 на 2 марта в результате подрыва автомобиля, получили минно-осколочные ранения ПЯТЕРО военнослужащих 79 бригады ВФУ, — рассказал Даниил Безсонов.

Все пострадавшие военнослужащие вооружённых формирований Украины доставлены в 61 мобильный военный госпиталь в Мариуполе. Состояние двоих из них оценивается как критическое.

— В данном происшествии виновно командование оккупационных сил и лично командир 79 бригады полковник Курач, которые, не владея данными об участках минирования в своей зоне ответственности и абсолютно утратили контроль за личным составом, — заявил Даниил Безсонов.

Между тем, командование ВСУ продолжает ежедневно рапортовать об успехах в разминировании дорог и убеждать население Украины в том, что передвигаться по дорогам страны совершенно безопасно.

Напомним, что представители ОБСЕ неоднократно повторяли, что Донбасс остаётся одной из самых заминированных точек на мировой карте.

ИСТОЧНИК KP.RU