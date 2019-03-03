В Горловке на пожаре погиб мужчина

3 Март 16:13 2019-03-03T16:14:53+03:00

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На пожаре в Никитовском районе Горловки погиб мужчина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В поселке Глубокая по улице Черкасова загорелась хозпостройка, в результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения. Специалисты устанавливают причину возгорания, огонь тушили девять сотрудников МЧС, - сообщили в спасательном ведомстве.

Всего за сутки спасатели ДНР ликвидировали десять пожаров – четыре в Донецке и Горловке, по одному в Харцызске и Тельманово.

Напомним, что 27 февраля в частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их 25-летняя мать Ирина Бирюкова, сами оставались якобы всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться, а когда вернулась, застала пожар. Детей спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU