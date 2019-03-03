В ДНР стартовал конкурс детского рисунка с главным призом – поездкой в Россию

3 Март 15:53 2019-03-03T15:53:03+03:00

Принять участие в конкурсе могут дети от 8 до 12 лет. Им нужно нарисовать свою мечту

Изменить размер текста: A A

С 1 марта в Донецкой Народной Республике стартовал конкурс детского рисунка «Нарисуй лето своей мечты», который организовывает Министерство молодёжи, спорта и туризма, Корпорация туризма и путешествий «Дон Авиа» и Управление культуры администрации города Донецка.

— Для участия в конкурсе приглашаются дети от 8 до 12 лет. От каждого участника промается по одной работе, которая должна быть выполнена цветными карандашами или нарисованы красками (акварель, гуашь, масляные краски) на бумаге формата А3 или А4, — рассказали в Министерстве молодёжи, спорта и туризма.

Работы принимаются с 1 марта по 10 мая на электронный адрес: konkurs.donavia@mail.ru, а финал состоится 25 мая, когда из десяти отобранных работ будет выбрана лучшая.

Главным призом конкурса «Нарисуй лето своей мечты!» станет путевка в детский оздоровительный лагерь в Российской Федерации на 21 день.

Все подробности конкурса можно узнать на официальном сайте Министерства молодёжи, спорта и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU