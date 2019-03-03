НМ ЛНР: УкроСМИ готовят постановочный сюжет для дискредитации защитников Республик Донбасса
Украинский телеканал при содействии командования «Операции объединенных сил» готовит съемки постановочный сюжета, дискредитирующего военнослужащих ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко.
- От нашего источника в штабе «ООС» стали известны новые указания Наева своим подчиненным о фальсификации фотоотчетов нарушений режима прекращения огня с целью дискредитации подразделений Народных Республик, - заявил он.
- Для выполнения поставленных задач в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыла съемочная группа информационного агентства ICTV, в связи с чем в ближайшее время мы ожидаем очередные сфабрикованные «доказательства» агрессии якобы с нашей стороны, - сказал Андрей Марочко.
Подполковник призвал мировое сообщество и международные организации обратить внимание на противоправные действия украинского командования, направленные на обострение ситуации в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU