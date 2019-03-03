2019-03-03T15:11:56+03:00
Политика

НМ ЛНР: УкроСМИ готовят постановочный сюжет для дискредитации защитников Республик Донбасса

НМ ЛНР призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что украинское командование обостряет ситуацию в Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Андрей Марочко сообщил, что УкроСМИ готовят постановочный сюжет для дискредитации защитников Республик Донбасса. Фото: ЛИЦАндрей Марочко сообщил, что УкроСМИ готовят постановочный сюжет для дискредитации защитников Республик Донбасса. Фото: ЛИЦ
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Украинский телеканал при содействии командования «Операции объединенных сил» готовит съемки постановочный сюжета, дискредитирующего военнослужащих ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- От нашего источника в штабе «ООС» стали известны новые указания Наева своим подчиненным о фальсификации фотоотчетов нарушений режима прекращения огня с целью дискредитации подразделений Народных Республик, - заявил он.

- Для выполнения поставленных задач в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыла съемочная группа информационного агентства ICTV, в связи с чем в ближайшее время мы ожидаем очередные сфабрикованные «доказательства» агрессии якобы с нашей стороны, - сказал Андрей Марочко.

Подполковник призвал мировое сообщество и международные организации обратить внимание на противоправные действия украинского командования, направленные на обострение ситуации в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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