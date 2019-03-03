Дарья Морозова обвинила Ирину Геращенко в непрофессионализме и некомпетентности
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе на мирных переговорах в Минске Ирина Геращенко систематически не принимает участия в работе в столице Белоруссии и дезинформирует общественность о ходе переговорах.
— Степень непрофессионализма официального представителя Украины в гуманитарной подгруппе превысила допустимый предел. Её поведение в очередной раз подтверждает, что украинская сторона не намерена решать конфликт в Донбассе мирным путем, — заявила Дарья Морозова.
Кроме того, омбудсмен Донецкой Народной Республики прокомментировала заявление Геращенко, во время которого она 27 февраля в нецензурной форме обвинила представителей Донецкой и Луганской Народных Республик в срыве заседания гумподгруппы.
— Это оскорбление всех жителей, проживающих на территории Донбасса. Равнодушие к судьбам наших граждан не меняется с 2014 года. Такое отношение способствует разжиганию вражды, розни и ненависти, которые полностью противоположны идеи восстановления мира на земле Донбасса, — сказала Дарья Морозова.
По её мнению, именно некомпетентность представителя Украины блокирует переговорный процесс в гуманитарной подгруппе, потому что посол Тони Фриш, вместо обсуждения повестки дня, вынужден опровергать ложные публичные заявления украинской делегации.
— Хотелось бы верить, что правительство Украины примет соответствующие меры реагирования, тем самым обеспечив на следующем заседании присутствие уполномоченных представителей, способных принимать решения по всем пунктам, — резюмировала омбудсмен Республики.
Напомним, что следующая встреча Контактной группы в Минске состоится 13 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU