Дарья Морозова обвинила Ирину Геращенко в непрофессионализме и некомпетентности

3 Март 15:01 2019-03-03T15:01:21+03:00

Омбудсмен ДНР считает, что поведение представителя Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах подтверждает нежелание Киева решить конфликт мирно

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе на мирных переговорах в Минске Ирина Геращенко систематически не принимает участия в работе в столице Белоруссии и дезинформирует общественность о ходе переговорах.

— Степень непрофессионализма официального представителя Украины в гуманитарной подгруппе превысила допустимый предел. Её поведение в очередной раз подтверждает, что украинская сторона не намерена решать конфликт в Донбассе мирным путем, — заявила Дарья Морозова.

Кроме того, омбудсмен Донецкой Народной Республики прокомментировала заявление Геращенко, во время которого она 27 февраля в нецензурной форме обвинила представителей Донецкой и Луганской Народных Республик в срыве заседания гумподгруппы.

— Это оскорбление всех жителей, проживающих на территории Донбасса. Равнодушие к судьбам наших граждан не меняется с 2014 года. Такое отношение способствует разжиганию вражды, розни и ненависти, которые полностью противоположны идеи восстановления мира на земле Донбасса, — сказала Дарья Морозова.

По её мнению, именно некомпетентность представителя Украины блокирует переговорный процесс в гуманитарной подгруппе, потому что посол Тони Фриш, вместо обсуждения повестки дня, вынужден опровергать ложные публичные заявления украинской делегации.

— Хотелось бы верить, что правительство Украины примет соответствующие меры реагирования, тем самым обеспечив на следующем заседании присутствие уполномоченных представителей, способных принимать решения по всем пунктам, — резюмировала омбудсмен Республики.

Напомним, что следующая встреча Контактной группы в Минске состоится 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU