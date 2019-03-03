2019-03-03T15:21:58+03:00
Спорт

100 человек сразились под «Донбасс Ареной» в лазерном бою

Спортсмены съехались из разных городов и районов Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО:пресс-служба Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНРФОТО:пресс-служба Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР
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В столице Донецкой Народной Республики прошёл открытый турнир по лазертагу «Квазар». Спортсмены собрались на подземной парковке «Донбасс Арены», которую превратили в настоящее поле битвы.

— Около 100 спортсменов из разных городов и районов ДНР в возрасте от 12 лет и старше проверили свои навыки в стрельбе из безопасных лазеров. Они выступили в составах 20 команд по пять человек, — рассказали в Министерстве молодёжи, спорта и туризма ДНР.

Турнир был организован Министерством молодёжи, спорта и туризма Республики. По итогам турнира спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами.

Лазертаг или лазерный бой представляет собой высокотехнологичную игру, которая проходит в реальном времени. Её суть заключается в поражении игроков-противников и специальных интерактивных мишеней безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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